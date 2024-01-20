Глухов Алексей Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Алексей Климентович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухов Климент Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1854

Жена: Глухова Александра Федоровна

Поручители: По женихе: Деревни Азёвой удельные крестьяне Филипп Димитриев, Василий Алексеев и Лукоян Климентьев Глуховы; По невесте: удельные крестьяне деревни Контузлы Семён Яковлев Ехлаков и деревни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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