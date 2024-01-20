Глухов Алексей Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухов Климент Кондратьевич
Бракосочетание
1854
Поручители: По женихе: Деревни Азёвой удельные крестьяне Филипп Димитриев, Василий Алексеев и Лукоян Климентьев Глуховы; По невесте: удельные крестьяне деревни Контузлы Семён Яковлев Ехлаков и деревни... Показать все
Смерть
Неизвестно