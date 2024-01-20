Глухова (Шадрина) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухова (Шадрина) Александра Федоровна

Глухова (Шадрина) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1854

Муж: Глухов Алексей Климентович

Поручители: По женихе: Деревни Азёвой удельные крестьяне Филипп Димитриев, Василий Алексеев и Лукоян Климентьев Глуховы; По невесте: удельные крестьяне деревни Контузлы Семён Яковлев Ехлаков и деревни... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close