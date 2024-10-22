Шустова (Глухова) Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
1863
Муж: Шустов Семен Кузьмич
Поручители: По женихе: Починка Ильнеш государственные крестьяне Николай Диомидов, Миней Платонов и Ефим Андреев Шустовы; По невесте: Починка Тёплых Ключей Феодор Никифоров Бердников и починка Ильнеш Т... Показать все
Смерть
Неизвестно