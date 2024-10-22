Шустова (Глухова) Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустова (Глухова) Васса Дмитриевна

Шустова (Глухова) Васса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Мать: Глухова Анисья Антоновна

Бракосочетание
1863

Муж: Шустов Семен Кузьмич

Поручители: По женихе: Починка Ильнеш государственные крестьяне Николай Диомидов, Миней Платонов и Ефим Андреев Шустовы; По невесте: Починка Тёплых Ключей Феодор Никифоров Бердников и починка Ильнеш Т... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.