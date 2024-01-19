Шустов Семен Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Семен Кузьмич

Место рождения

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильнеш, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1863

Жена: Шустова Васса Дмитриевна

Поручители: По женихе: Починка Ильнеш государственные крестьяне Николай Диомидов, Миней Платонов и Ефим Андреев Шустовы; По невесте: Починка Тёплых Ключей Феодор Никифоров Бердников и починка Ильнеш Т... Показать все
Смерть
Неизвестно
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