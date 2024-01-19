Шустов Семен Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1863
Жена: Шустова Васса Дмитриевна
Поручители: По женихе: Починка Ильнеш государственные крестьяне Николай Диомидов, Миней Платонов и Ефим Андреев Шустовы; По невесте: Починка Тёплых Ключей Феодор Никифоров Бердников и починка Ильнеш Т... Показать все
Смерть
Неизвестно