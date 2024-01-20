Глухова Анисья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Анисья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.02.1833

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Глухов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Глухов Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шустова Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жижина Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Филимон Дмитриевич

Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Смерть
06.02.1833
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