Глухова Анисья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.02.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шустова Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жижина Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Филимон Дмитриевич
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1833