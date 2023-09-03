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Подзоров Максим Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Подзоров Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Пелагея Силантьевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова (Подзорова) Гликерия Максимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Силантьевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Подзорова (Подзорова) Агриппина Максимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Силантьевна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1835

Дочь: Кудрявцева (Подзорова) Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Силантьевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Горемыкина (Подзорова) Васса Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Подзоров Борис Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1852

Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Силантьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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