Подзоров Максим Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Подзоров Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова (Подзорова) Гликерия Максимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Силантьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Подзорова (Подзорова) Агриппина Максимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Силантьевна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1835
Дочь: Кудрявцева (Подзорова) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Силантьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Горемыкина (Подзорова) Васса Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Подзоров Борис Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1852
Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Подзорова Пелагея Силантьевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно