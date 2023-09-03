Подзоров Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Подзоров Ермил Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Подзоров Петр Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Подзоров Максим Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно