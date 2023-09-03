Подзоров Ермил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Подзоров Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подзорова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.04.1811
Сын: Подзоров Трофим Ермилович
Мать ребёнка: Подзорова Параскева
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно