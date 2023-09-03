Подзоров Ермил Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзоров Ермил Терентьевич

Подзоров Ермил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Подзоров Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Подзоров Ефим Ермилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.04.1811

Сын: Подзоров Трофим Ермилович

Мать ребёнка: Подзорова Параскева

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.