Кудрявцева (Подзорова) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева (Подзорова) Екатерина Максимовна

Кудрявцева (Подзорова) Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1835

Отец: Подзоров Максим Терентьевич

Мать: Подзорова Пелагея Силантьевна

Бракосочетание
02.11.1853

Муж: Кудрявцев Емельян Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1854

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Емельян Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1856

Дочь: Юркова (Кудрявцова) Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Емельян Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.