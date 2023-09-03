Кудрявцева (Подзорова) Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1835
Бракосочетание
02.11.1853
Рождение ребёнка
05.11.1854
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1856
Дочь: Юркова (Кудрявцова) Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Емельян Андреевич
Смерть
Неизвестно