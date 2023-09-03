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Подзорова Пелагея Силантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1810

Дата смерти

01.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Максим Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова (Подзорова) Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Подзоров Максим Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Подзорова (Подзорова) Агриппина Максимовна

Отец ребёнка: Подзоров Максим Терентьевич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1835

Дочь: Кудрявцева (Подзорова) Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Подзоров Максим Терентьевич

Рождение ребёнка
21.06.1852

Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Подзоров Максим Терентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.11.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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