Подзорова Пелагея Силантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1810
Дата смерти01.11.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова (Подзорова) Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Подзоров Максим Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Подзорова (Подзорова) Агриппина Максимовна
Отец ребёнка: Подзоров Максим Терентьевич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1835
Дочь: Кудрявцева (Подзорова) Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Подзоров Максим Терентьевич
Рождение ребёнка
21.06.1852
Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Подзоров Максим Терентьевич
Смерть
01.11.1867