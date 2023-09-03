Кудрявцев Емельян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1853
Рождение ребёнка
05.11.1854
Дочь: Кудрявцова Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
07.02.1856
Дочь: Кудрявцова Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Екатерина Максимовна
Смерть
Неизвестно