Горемыкина (Подзорова) Васса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Подзорова) Васса Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Подзоров Максим Терентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1859

Муж: Горемыкин Фома Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1861

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Мелания Фоминична

Отец ребёнка: Горемыкин Фома Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Горемыкин Тимофей Фомич

Отец ребёнка: Горемыкин Фома Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Горемыкин Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.01.1868

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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