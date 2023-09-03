Горемыкина (Подзорова) Васса Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Подзоров Максим Терентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1859
Рождение ребёнка
06.01.1861
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Мелания Фоминична
Отец ребёнка: Горемыкин Фома Федотович
Рождение ребёнка
15.02.1863
Отец ребёнка: Горемыкин Фома Федотович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Горемыкин Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.01.1868
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно