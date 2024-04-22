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Клименко Михаил Сергеевич

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Место рождения

Ильмень, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

21.11.1881

Дата смерти

03.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1881

Отец: Клименко Сергей Николаевич

Мать: Клименко Ольга Ивановна

Ильмень, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
01.11.1900

Жена: Клименко Прасковья Тимофеевна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
01.11.1900

Жена: Клименко Мария Петровна

Рождение ребёнка
04.10.1902

Сын: Клименко Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1904

Сын: Клименко Петр Михайлович

Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна

Рождение ребёнка
15.08.1906

Дочь: Шульженко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Клименко Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.12.1910

Дочь: Седикова Седик Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.09.1913

Дочь: Клименко Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Клименко Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Клименко Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.12.1923

Сын: Клименко Петр Михайлович

Мать ребёнка: Клименко Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.04.1928

Сын: Клименко Константин Михайлович

Мать ребёнка: Клименко Прасковья Тимофеевна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна

Новокрасино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.10.1937

Дочь: Клименко Анна Михайловна

Мать ребёнка: Клименко Прасковья Тимофеевна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
03.07.1968
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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