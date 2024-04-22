Клименко Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1881
Дата смерти03.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: Клименко Мария Петровна
Сын: Клименко Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна
Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна
Дочь: Шульженко Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна
Сын: Клименко Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна
Дочь: Седикова Седик Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна
Дочь: Клименко Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна
Дочь: Клименко Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Клименко Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Клименко Прасковья Тимофеевна
Сын: Клименко Константин Михайлович
Мать ребёнка: Клименко Прасковья Тимофеевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименко Мария Петровна
Дочь: Клименко Анна Михайловна
Мать ребёнка: Клименко Прасковья Тимофеевна