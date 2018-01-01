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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1034Ильмень, сл. вл.при оз. Ильмене.1107528011031026Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
515. Ильмень, слобода бывшая владельческая, при озере Ильмене, дворов 516, жителей 3050, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь православная, школа, л Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15040Ильменьсело50°50,0' с.ш.44°24,0' в.д.M-38-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18647408101с Ильменьсело