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Клименко Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

09.09.1892

Дата смерти

20.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
01.11.1900

Муж: Клименко Михаил Сергеевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Клименко Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
25.12.1923

Сын: Клименко Петр Михайлович

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
13.04.1928

Сын: Клименко Константин Михайлович

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.10.1937

Дочь: Клименко Анна Михайловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
20.10.1958
Уварово, город Уварово, Тамбовская область
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