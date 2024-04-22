Клименко Прасковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1892
Дата смерти20.10.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892
Бракосочетание
01.11.1900
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Клименко Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
25.12.1923
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
13.04.1928
Сын: Клименко Константин Михайлович
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
18.10.1937
Дочь: Клименко Анна Михайловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Смерть
20.10.1958
Уварово, город Уварово, Тамбовская область