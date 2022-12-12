город Уварово, город Уварово, город Уварово, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Уварово

город Уварово, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
639Уварово, с. каз.при р. Вороне.803067127832763Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 3. Базары. Заводов 3: кожевенный, салотопный и поташный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Уваровская волость
271. Уварово, село бывшее государственное, при реке Вороне, дворов 952, жителей 7838, волостное правление (уездный город в 68 верстах), церковь православная, школа, больн Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Уваровская волость
село Уварово«Уваровское» п.-т. отд.80

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, город областного значения Уварово
9129Уваровогород51°59'42°16'M-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, город Уварово
68730000001г Уваровогород
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