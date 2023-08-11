Клименко (Колесникова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти16.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1900
Рождение ребёнка
04.10.1902
Сын: Клименко Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
06.10.1904
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
15.08.1906
Дочь: Шульженко (Клименко) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Клименко Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
18.12.1910
Дочь: Седикова Седик (Клименко) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
25.09.1913
Дочь: Клименко Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Смерть
16.08.1915
Рождение ребёнка
06.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич
Новокрасино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область