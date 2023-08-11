Клименко (Колесникова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Колесникова) Мария Петровна

Место рождения

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

16.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
01.11.1900

Муж: Клименко Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
04.10.1902

Сын: Клименко Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
06.10.1904

Сын: Клименко Петр Михайлович

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
15.08.1906

Дочь: Шульженко (Клименко) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Клименко Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
18.12.1910

Дочь: Седикова Седик (Клименко) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.09.1913

Дочь: Клименко Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
16.08.1915
Рождение ребёнка
06.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименко Михаил Сергеевич

Новокрасино, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

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