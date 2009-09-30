Малофеева (Кудрякова) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.02.1929
Дата смерти30.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1929
Рождение ребёнка
03.02.1961
Дочь: Пыкша Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Малофеев Николай Никитович
Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2009
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Похоронена в селе Карамыш Красноармейского района Саратовской области