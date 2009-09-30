Малофеева (Кудрякова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малофеева (Кудрякова) Любовь Михайловна

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Место рождения

Иткарка

Дата рождения

05.02.1929

Дата смерти

30.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1929

Отец: Кудряков Михаил Федорович

Мать: Кудрякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
03.02.1961

Дочь: Пыкша Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Малофеев Николай Никитович

Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малофеев Николай Никитович

Смерть
30.09.2009
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Похоронена в селе Карамыш Красноармейского района Саратовской области
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