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Малофеева Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953

Отец: Малофеев Николай Никитович

Мать: Малофеева Любовь Михайловна

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