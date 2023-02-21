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Малофеева Надежда Николаевна
Малофеева Надежда Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1953
Пол
Женский
Отец
Малофеев Николай Никитович
1934 г.р.
Мать
Малофеева (Кудрякова) Любовь Михайловна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953
Отец:
Малофеев Николай Никитович
Мать:
Малофеева Любовь Михайловна
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