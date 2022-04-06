село Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Карамыш

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1115Поповка (Парафей-хутор, Нейман, Бренинг), колон. нем.при безымянной речке.1053017312341178Церковь лютеранская 1. Училище. Красильное заведение. Сарпинковое заведение. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Сосновская волость
586. Поповка (Нейман), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 264, жителей 2748, церковь лютеранская, школа, 3 лавки, 2 ветряных мельницы, водяная мельница, портн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
44587Карамышсело51°02'с.ш.45°32'в.д.M-38-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Высоковское сельское поселение
63622405106с Карамышсело

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