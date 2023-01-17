Кудрякова (Гурьянова) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения02.02.1904
Дата смерти30.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1929
Дочь: Малофеева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кудряков Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1987
Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область