Кудрякова (Гурьянова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрякова (Гурьянова) Анна Филипповна

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Место рождения

Иткарка

Дата рождения

02.02.1904

Дата смерти

30.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1929

Дочь: Малофеева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кудряков Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряков Михаил Федорович

Смерть
30.06.1987
Карамыш, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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