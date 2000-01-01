Телелюева (Цаплинова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Цаплинов Иван
Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно