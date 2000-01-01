Телелюева (Цаплинова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Цаплинова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Цаплинов Иван

Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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