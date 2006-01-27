Телелюев Михаил Васильевич
Место рожденияЕдиноверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Дата рождения15.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зюзина Павлина Михайловна
Мать ребёнка: Телелюева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1927
Сын: Телелюев (корчаганов) Александр Михайлович
Мать ребёнка: Телелюева Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно