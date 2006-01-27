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Телелюев Михаил Васильевич

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Место рождения

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба

Дата рождения

15.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905

Отец: Телелюев Василий Степанович

Мать: Телелюева Дарья Григорьевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зюзина Павлина Михайловна

Мать ребёнка: Телелюева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1927

Сын: Телелюев (корчаганов) Александр Михайлович

Мать ребёнка: Телелюева Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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