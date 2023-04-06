Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Петрович
Мать: Василиса Трофимовна
Бракосочетание
1875
Жена: Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Екатерина Никифоровна
Смерть
Неизвестно