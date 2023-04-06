Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Григорьевич

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Место рождения

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Петрович

Мать: Василиса Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
1875

Жена: Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Екатерина Никифоровна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Екатерина Никифоровна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Екатерина Никифоровна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
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