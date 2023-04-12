Василиса Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартемьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно