Василиса Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Петрович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Петрович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Петрович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Петрович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Петрович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Петрович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартемьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Петрович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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