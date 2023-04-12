Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Петрович

Мать: Василиса Трофимовна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Марья Давыдовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Марья Давыдовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Марья Давыдовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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