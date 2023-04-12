Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Петрович
Мать: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Марья Давыдовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Марья Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Марья Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Давыдовна
Смерть
Неизвестно