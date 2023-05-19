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Григорий Петрович

Место рождения

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Мартьянович

Мать: Евдокия

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Григорьевна

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартемьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Смерть
1875
Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
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