Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1875
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Мартьянович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1859
Сын: Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Григорьевна
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартемьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Смерть
1875