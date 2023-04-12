Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Никифоровна

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Место рождения

Тверская губ, Кашинский уезд, Буйкова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская губ, Кашинский уезд, Буйкова
Бракосочетание
1875

Муж: Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Григорьевич

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Семен Григорьевич

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Григорьевич

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
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