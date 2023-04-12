Екатерина Никифоровна
Место рожденияТверская губ, Кашинский уезд, Буйкова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская губ, Кашинский уезд, Буйкова
Бракосочетание
1875
Муж: Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Григорьевич
Смерть
Неизвестно