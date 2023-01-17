Авдюхова (Горбунова) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1939
Сын: Авдюхов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович
Рассвет, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Авдюхова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Колобова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Авдюхова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Авдюхова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно