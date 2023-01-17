Авдюхова (Горбунова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдюхова (Горбунова) Елена Степановна

Авдюхова (Горбунова) Елена Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1939

Сын: Авдюхов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович

Рассвет, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Авдюхова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Колобова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Авдюхова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Авдюхова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Авдюхов Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдюхов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close