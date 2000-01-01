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Авдюхова Зинаида Михайловна
Авдюхова Зинаида Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Авдюхов Михаил Федорович
Мать
Авдюхова (Горбунова) Елена Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Авдюхов Михаил Федорович
Мать:
Авдюхова Елена Степановна
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