Авдюхова Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюхова Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Авдюхов Михаил Федорович

Мать: Авдюхова Елена Степановна

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