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Авдюхов Сергей Михайлович

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

02.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939

Отец: Авдюхов Михаил Федорович

Мать: Авдюхова (Горбунова) Елена Степановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдюхова (Шелуханова) Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1964

Сын: Авдюхов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Авдюхова (Шелуханова) Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1972

Дочь: Дюнина (Авдюхова) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Авдюхова (Шелуханова) Алевтина Ивановна

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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