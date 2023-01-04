Авдюхов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1964
Мать ребёнка: Авдюхова (Шелуханова) Алевтина Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1972
Дочь: Дюнина (Авдюхова) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Авдюхова (Шелуханова) Алевтина Ивановна
Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно