Авдюхов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Авдюхов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1939
Сын: Авдюхов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Авдюхова Елена Степановна
Рассвет, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Авдюхова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Авдюхова Елена Степановна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Колобова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Авдюхова Елена Степановна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Авдюхова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Авдюхова Елена Степановна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Авдюхова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Авдюхова Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно