Трифонова (Дедловская) Клавдия Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.03.1913
Дата смерти04.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913
| Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Новосергиевка за 1913 г. | | | 1 января 1913 — 31 декабря 1913 | ГБУ «ОГАОО», фонд №389, опись №1, дело №1915, стр. 23 |... Показать все
Крещение
21.03.1913
Восприемники: Иван Алексеевич Стародубцев и Елена Ивановна Федорова
Рождение ребёнка
25.10.1933
Дочь: Колесникова (Трифонова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Никитович
Рождение ребёнка
30.05.1937
Дочь: Ясакова (Трифонова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Никитович
Смерть
04.12.1990
Похороны
Неизвестно