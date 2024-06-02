Трифонова (Дедловская) Клавдия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Дедловская) Клавдия Владимировна

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Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.03.1913

Дата смерти

04.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913

Отец: Дедловский Владимир Леонтьев

Мать: Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
| Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Новосергиевка за 1913 г. | | | 1 января 1913 — 31 декабря 1913 | ГБУ «ОГАОО», фонд №389, опись №1, дело №1915, стр. 23 |... Показать все
Крещение
21.03.1913
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Иван Алексеевич Стародубцев и Елена Ивановна Федорова
Рождение ребёнка
25.10.1933

Дочь: Колесникова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Никитович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.05.1937

Дочь: Ясакова (Трифонова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Никитович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
04.12.1990
Похороны
Неизвестно

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