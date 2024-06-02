Дедловский Владимир Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти05.07.1953
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
20.03.1913
Дочь: Трифонова (Дедловская) Клавдия Владимировна
Мать ребёнка: Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева
| Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Новосергиевка за 1913 г. | | | 1 января 1913 — 31 декабря 1913 | ГБУ «ОГАОО», фонд №389, опись №1, дело №1915, стр. 23 |... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1917
Дочь: Сярдина (Дедловская) Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №2149, стр. 82
Смерть
05.07.1953
Похороны
Неизвестно