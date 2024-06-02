Дедловская Ирина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедловский Николай Леонтьев
Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов
Рождение ребёнка
10.02.1865
Сын: Дедловский Алексей Леонтьев
Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1824, стр. 89, Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Бузулукского уезда: крепости: Новосергиевская; селени... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1867
Дочь: (Дедловская) Пелагия Леонтьева
Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №109, стр. 73
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: (Дедловская) Елена Леонтьева
Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Дедловский Владимир Леонтьев
Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов
Смерть
Неизвестно