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Дедловская Ирина Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедловский Николай Леонтьев

Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Дедловский Тит Леонтьев

Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1865

Сын: Дедловский Алексей Леонтьев

Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1824, стр. 89, Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Бузулукского уезда: крепости: Новосергиевская; селени... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1867

Дочь: (Дедловская) Пелагия Леонтьева

Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №109, стр. 73
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: (Дедловская) Елена Леонтьева

Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Дедловский Владимир Леонтьев

Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Дедловский Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Дедловский Леонтий Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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