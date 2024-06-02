Дедловский Алексей Леонтьев
Место рождения
Дата рождения10.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1865
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1824, стр. 89, Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Бузулукского уезда: крепости: Новосергиевская; селени... Показать все
Крещение
11.02.1865
Восприемники: Костранской Губерніи Юрьевецкаго уѣзда уѣзда временАки-бязанный кресть янинъ Иванъ Кири ловъ и крѣпости ново сер гіевской Крестьянка Лукерья Тимофѣева
Бракосочетание
23.10.1885
Рождение ребёнка
16.10.1892
Дочь: Кольцова (Дедловская) Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: (Дедловская) Мария Алексеева
Мать ребёнка: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: (Дедловская) Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Дедловский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева
Смерть
Неизвестно