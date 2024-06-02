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Дедловский Алексей Леонтьев

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1865

Отец: Дедловский Леонтий Акимов

Мать: Дедловская Ирина Кузьмина

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1824, стр. 89, Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Бузулукского уезда: крепости: Новосергиевская; селени... Показать все
Крещение
11.02.1865
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Костранской Губерніи Юрьевецкаго уѣзда уѣзда временАки-бязанный кресть янинъ Иванъ Кири ловъ и крѣпости ново сер гіевской Крестьянка Лукерья Тимофѣева
Бракосочетание
23.10.1885

Жена: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1892

Дочь: Кольцова (Дедловская) Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева

Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: (Дедловская) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1899

Дочь: (Дедловская) Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Дедловский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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