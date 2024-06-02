Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Лукьянов Корней
Мать: ?
Бракосочетание
23.10.1885
Рождение ребёнка
16.10.1892
Дочь: Кольцова (Дедловская) Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Дедловский Алексей Леонтьев
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: (Дедловская) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Дедловский Алексей Леонтьев
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: (Дедловская) Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Дедловский Алексей Леонтьев
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Дедловский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Дедловский Алексей Леонтьев
Смерть
Неизвестно