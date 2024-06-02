Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева

Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Лукьянов Корней

Мать: ?

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.10.1885

Муж: Дедловский Алексей Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1892

Дочь: Кольцова (Дедловская) Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Дедловский Алексей Леонтьев

Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: (Дедловская) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Дедловский Алексей Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1899

Дочь: (Дедловская) Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Дедловский Алексей Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Дедловский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Дедловский Алексей Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.