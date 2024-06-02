Лукьянов Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Корней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Иван Корнеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева

Мать ребёнка: ?

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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