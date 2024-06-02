Лукьянов Корней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Дедловская (Лукьянова) Мавра Корнеева
Мать ребёнка: ?
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно