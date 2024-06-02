Дедловский Тит Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
18.03.1880
Дочь: (Дедловская) Анна Титовна
Мать ребёнка: Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова
Бракосочетание
03.11.1880
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Дедловская) Вера Титовна
Мать ребёнка: Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова
Смерть
Неизвестно