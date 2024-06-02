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Дедловский Тит Леонтьев

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Дедловский Леонтий Акимов

Мать: Дедловская Ирина Кузьмина

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1880

Дочь: (Дедловская) Анна Титовна

Мать ребёнка: Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.11.1880

Жена: Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Дедловская) Вера Титовна

Мать ребёнка: Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Дедловский Феодор Титов

Мать ребёнка: Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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