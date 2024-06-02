Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Водопьянов Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1880
Дочь: (Дедловская) Анна Титовна
Отец ребёнка: Дедловский Тит Леонтьев
Бракосочетание
03.11.1880
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Дедловская) Вера Титовна
Отец ребёнка: Дедловский Тит Леонтьев
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Дедловский Тит Леонтьев
Смерть
Неизвестно