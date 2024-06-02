Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедловская (Водопьянова) Евдокия Осипова

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Водопьянов Осип

Мать: не указана

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1880

Дочь: (Дедловская) Анна Титовна

Отец ребёнка: Дедловский Тит Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.11.1880

Муж: Дедловский Тит Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Дедловская) Вера Титовна

Отец ребёнка: Дедловский Тит Леонтьев

Рождение ребёнка
1886

Сын: Дедловский Феодор Титов

Отец ребёнка: Дедловский Тит Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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