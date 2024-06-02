Дедловский Николай Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дедловская) Параскева Николаева
Мать ребёнка: Дедловская Евдокия Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1899
Сын: Дедловский Василий Николаев
Мать ребёнка: Дедловская Евдокия Дорофеева
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дедловский Петр Николаевич
Мать ребёнка: Дедловская Евдокия Дорофеева
Смерть
Неизвестно