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Дедловский Николай Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дедловский Леонтий Акимов

Мать: Дедловская Ирина Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дедловская) Параскева Николаева

Мать ребёнка: Дедловская Евдокия Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедловская Евдокия Дорофеева

Рождение ребёнка
25.03.1899

Сын: Дедловский Василий Николаев

Мать ребёнка: Дедловская Евдокия Дорофеева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дедловский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Дедловская Евдокия Дорофеева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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