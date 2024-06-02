Дедловский Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1953
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дедловская) Раиса Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дедловская) Тамара Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаркуша (Дедловская) Валентина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно