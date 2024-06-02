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Дедловский Петр Николаевич

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Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дедловский Николай Леонтьев

Мать: Дедловская Евдокия Дорофеева

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дедловская) Раиса Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дедловская) Тамара Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаркуша (Дедловская) Валентина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1953
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

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