Дедловская Евдокия Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедловская Евдокия Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дедловская) Параскева Николаева

Отец ребёнка: Дедловский Николай Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедловский Николай Леонтьев

Рождение ребёнка
25.03.1899

Сын: Дедловский Василий Николаев

Отец ребёнка: Дедловский Николай Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дедловский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Дедловский Николай Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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