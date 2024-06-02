Дедловская Евдокия Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дедловская) Параскева Николаева
Отец ребёнка: Дедловский Николай Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1899
Сын: Дедловский Василий Николаев
Отец ребёнка: Дедловский Николай Леонтьев
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дедловский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Дедловский Николай Леонтьев
Смерть
Неизвестно