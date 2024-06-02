Гаркуша (Дедловская) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркуша (Дедловская) Валентина Петровна

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дедловский Петр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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