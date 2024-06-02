Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

25.05.1944

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Стародубцев Алексей Дорофеев

Мать: Стародубцева Анна Понкратова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1913

Дочь: Трифонова (Дедловская) Клавдия Владимировна

Отец ребёнка: Дедловский Владимир Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
| Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Новосергиевка за 1913 г. | | | 1 января 1913 — 31 декабря 1913 | ГБУ «ОГАОО», фонд №389, опись №1, дело №1915, стр. 23 |... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1917

Дочь: Сярдина (Дедловская) Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Дедловский Владимир Леонтьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №2149, стр. 82
Смерть
25.05.1944
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

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