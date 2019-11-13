Ясакова (Трифонова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясакова (Трифонова) Вера Ивановна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

30.05.1937

Дата смерти

13.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1937

Отец: Трифонов Иван Никитович

Мать: Трифонова (Дедловская) Клавдия Владимировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1964

Сын: Ясаков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.11.2019

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