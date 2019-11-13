Ясакова (Трифонова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1937
Дата смерти13.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1937
Рождение ребёнка
27.04.1964
Сын: Ясаков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.11.2019