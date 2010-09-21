Ясаков Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясаков Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Железногорск (Красноярск-26)

Дата рождения

27.04.1964

Дата смерти

21.09.2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ясакова (Трифонова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2010

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