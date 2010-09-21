Ясаков Дмитрий Владимирович
Место рожденияЖелезногорск (Красноярск-26)
Дата рождения27.04.1964
Дата смерти21.09.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.2010