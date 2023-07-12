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Кривов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кривов Федор Григорьевич

Мать: Анна Яковлевна

Бракосочетание
1903

Жена: Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1913

Сын: Кривов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кривов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1917

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кривов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кривов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Пелагия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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