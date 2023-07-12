Кривов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кривов Федор Григорьевич
Мать: Анна Яковлевна
Бракосочетание
1903
Жена: Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1913
Мать ребёнка: Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кривов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1917
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кривов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Пелагия Ивановна
Смерть
Неизвестно