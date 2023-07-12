Кривов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривов Петр Васильевич

Кривов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кривов Василий Федорович

Мать: Пелагия Ивановна

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close