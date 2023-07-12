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Кривов Петр Васильевич
Кривов Петр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1998
Пол
Мужской
Отец
Кривов Василий Федорович
1884 г.р.
Мать
(Пулькина) Пелагия Ивановна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Кривов Василий Федорович
Мать:
Пелагия Ивановна
Смерть
1998
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