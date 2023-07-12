(Пулькина) Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пулькина) Пелагия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Муж: Кривов Василий Федорович

Рождение ребёнка
10.11.1913

Сын: Кривов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кривов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович

Рождение ребёнка
28.01.1917

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кривов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кривов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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