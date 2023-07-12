(Пулькина) Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
10.11.1913
Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кривов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1917
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кривов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кривов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно